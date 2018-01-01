DÖKME

1) En az 600 gram suyu kaynatın. 1

En az 600 gram suyu kaynatın. 2) Damlatıcıya filtre yerleştirin. 2

Damlatıcıya filtre yerleştirin. 3) Filtreyi hafifçe ıslatın. 3

Filtreyi hafifçe ıslatın. 4) Kısa bir süre bekledikten sonra 30 gram (3 yemek kaşığı) iri öğütülmüş kahveyi filtreye boşaltıp tanelerin yüzeyini düzleyin.

Demliği cam sürahi üzerine alın, hepsini birden dijital tartının üzerine koyun ve tartıyı sıfırlayın. 4

Kısa bir süre bekledikten sonra 30 gram (3 yemek kaşığı) iri öğütülmüş kahveyi filtreye boşaltıp tanelerin yüzeyini düzleyin. Demliği cam sürahi üzerine alın, hepsini birden dijital tartının üzerine koyun ve tartıyı sıfırlayın. 5) Kahvenin hazırlanmasında 4 su dökümü gerekir. İlk dökümde sıcak su kahve taneleriyle buluşur. Suyu dış çevreden başlayarak döne döne kahve tanelerinin merkezine doğru dökün. Tartı 60 gram geldiğinde dökmeyi bırakın, tüm kahve tanelerinin suyla temas ettiğinden emin olun. Suyu dökme işlemi 30 saniye sürmelidir. İkinci döküm öncesi 30 saniye bekleyin. 5

Kahve tanelerinin merkezinden başlayarak döne döne dış kenara doğru ve sonra tekrar merkeze doğru suyu dökün. 90 gram su ilave ederek 150 grama gelin. Bu işlemle su tanelere daha eşit miktarda dağılmış olur. Bu işlem sonrası 50–60 saniye bekleyin.

İkinci döküm sonrası kahve ve su karışımı filtreden damlarken, su kahvelerin seviyesine inince aynı şekilde 100 gram daha su boşaltın. Bu 15–20 saniye sürmeli ve toplam dökülen su miktarı 250 grama ulaşır.

Son ve dördüncü aşamada 100 gram suyu 20 saniyede dökün. Toplamda 350 gram suyu kahve tanecikleri üzerinden geçirerek kahvenizi hazırlamış oldunuz.