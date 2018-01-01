Nefis bir Türk Kahvesi hazırlamak için sadece 2 dakika yeterlidir.
Türk Kahvesi hazırlamak için kullanılan diğer bir yöntem de, kahve otomatlarıdır.
Türk Kahvesi hazırlamak için kullanılan diğer bir yöntem de, kahve otomatlarıdır. Bu otomatlarla kahve hazırlanışlarını ilgili ürünlerin kullanım kılavuzlarında bulabilirsiniz.
Kahve tanelerinin merkezinden başlayarak döne döne dış kenara doğru ve sonra tekrar merkeze doğru suyu dökün. 90 gram su ilave ederek 150 grama gelin. Bu işlemle su tanelere daha eşit miktarda dağılmış olur. Bu işlem sonrası 50–60 saniye bekleyin.
İkinci döküm sonrası kahve ve su karışımı filtreden damlarken, su kahvelerin seviyesine inince aynı şekilde 100 gram daha su boşaltın. Bu 15–20 saniye sürmeli ve toplam dökülen su miktarı 250 grama ulaşır.
Son ve dördüncü aşamada 100 gram suyu 20 saniyede dökün. Toplamda 350 gram suyu kahve tanecikleri üzerinden geçirerek kahvenizi hazırlamış oldunuz.
Kahve değirmenlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar: